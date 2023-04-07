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Dolandırıcılar parayı çekmeye gittikleri bankada yakalandı

Mersin'de sosyal medyada satılık otomobil ilanıyla bir kişiyi 500 bin TL dolandıran 2 şüpheli, parayı çekmek için gittikleri bankada yakalandı

Giriş: 07.04.2023 - 16:46 | Güncelleme: ABONE OL
Dolandırıcılar bankada yakalandı
DHA

İstanbul'da yaşayan M.D., sosyal medyada ilanını gördüğü otomobili satın almak için kendisini uzman çavuş olarak tanıtan bir kişiyle iletişime geçti.

Aracın Mardin'deki kuzeninde olduğunu söyleyen ilan sahibi, görevi gereği şehir dışında olduğunu öne sürdü. İlan sahibinin verdiği Mersin'deki bir banka şubesine kayıtlı hesaba 500 bin TL gönderen M.D., iletişim kesilince dolandırıldığını anladı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

M.D.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hesaba bloke koyulmasını sağlayan ekipler, kimliklerini belirlediği A.A. ve Y.A.'yı, parayı çekmek için gittikleri banka şubesinde suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan A.A. ve Y.A., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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