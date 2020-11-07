Dolandırdıkları kişinin altınlarını bozdururken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

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Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 5 Kasım'da Fevzi Paşa Caddesi'ndeki kuyumucuya altın bozdurmak için gelen kişilerin şüpheli hareketleri olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.Kuyumcuya giden ekipler, zanlılara altınların kime ait olduğunu sordu. Çelişkili ifadeler veren şüphelilerin, Küçükçekmece'de emekli işçi H.N'yi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırdıkları ve yaklaşık 350 bin lira değerindeki altınını aldıkları tespit edildi.Şüpheli Fatih T. (38) ve Cihan Y. (33) gözaltına alındı.Bu arada, zanlıların bozdurmaya çalıştığı 250 bin lira değerindeki altın sahibine teslim edildi. Altının diğer kısmının ise başka bir kuyumcuda bozdurulduğu belirlendi.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.