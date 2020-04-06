Dokuz Eylül Üniversitesinde Kovid-19 tanı merkezi kurulacak

AA

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı merkezi kurulacağını bildirdi.

Prof. Dr. Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, devletin tüm kademeleriyle Kovid-19 pandemisini en az hasarla atlatmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Kovid-19 test sayısını arttırmak amacıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB) sorumluluk verildiğini aktaran Hotar, bu çerçevede Ankara, İstanbul ve İzmir'de tanı laboratuvarlarının oluşturulacağını kaydetti.

Bu kapsamda, DEÜ Sağlık Yerleşkesinde yer alan Bioİzmir Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışmalara başladıklarını vurgulayan Hotar, "Bu merkezde gerçek zamanlı PCR teknolojisi kullanılarak doğru, güvenilir ve hızlı analizler gerçekleştirilecek. Tam kapasiteye çıkıldığında günde 5 bin test yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda gerekli görevlendirmeler de yapıldı. Viroloji, mikrobiyoloji, biyokimya, biyoloji, moleküler biyoloji, genetik, tıbbi biyoloji alanlarındaki uzman ve laboratuvar çalışanlarımızla en kısa sürede hizmet vermeye başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.