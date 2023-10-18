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        Haberler Televizyon DOKUNULMAZLIK OYUNU! 17 Ekim 2023 Salı günü MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kim, hangi yarışmacı aldı?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte son gelişmeler

        MasterChef yarışmacıları, takım ve kaptanları belirledikten sonra dokunulmazlık için yarıştı. Kıyasıya mücadele eden şefler arasında bir isim dokunulmaz olmayı başarırken, bir takım geceyi kaybeden olarak tamamladı. İşte, 17 Ekim MasterChef'te son yaşananlar ve dokunulmazlığı kazanan isim ve takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 00:06 Güncelleme: 18.10.2023 - 00:06
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        • 1

          17 Ekim gecesi ekranlara gelen yeni bölümde yine heyecan doruktaydı. Takımlar dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Geceyi bir takım ve bir yarışmacı galip olarak bitirdi. İşte, MasterChef'te son yaşananlar ve dokunulmazlığı kazanan takım ve isim...

        • 2

          17 EKİM MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık kırmızı takımın oldu.

        • 3

          17 EKİM MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Metin oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

          Mavi takım kaptanı Alican oldu.

        • 5

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİM OLDU?

          Mavi takımda; Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Alican (kaptan) yer alıyor.

        • 6

          MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI VE YARIŞMACILARI KİM OLDU?

          Kırmızı takım kaptanı Barış oldu.

        • 7

          MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA HANGİ YARIŞMACILAR VAR?

          Kırmızı takımda; Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Barış (kaptan).

        • 8

          15 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          Ekranlara gelen yeni bölümde elemeye üç kritik isim girdi; Sergen, Esra, Kerem. Ancak yarışmaya veda eden isim Kerem oldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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