17 Ekim gecesi ekranlara gelen yeni bölümde yine heyecan doruktaydı. Takımlar dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Geceyi bir takım ve bir yarışmacı galip olarak bitirdi. İşte, MasterChef'te son yaşananlar ve dokunulmazlığı kazanan takım ve isim...