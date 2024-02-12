Survivor yeni bölümüyle gündeme geldi. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Avatar Atakan ve Hakan Hatipoğlu arasındaki gerilim dikkat çekerken, Yasin'in oyun sırasında sakatlanması merak konusu oldu. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim aldı? 12 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...