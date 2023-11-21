MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu ravioli temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekiyor. İşte 21 Kasım 2023 Salı MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...