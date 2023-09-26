MasterChef Türkiye All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu Kore mutfağı temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekti. İşte 26 Eylül 2023 Salı MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...