MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: İşte 26 Eylül MasterChef'te yaşananlar!
MasterChef'te 26 Eylül Salı akşamı heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarışmacılar Kore mutfağı konsepti ile yarışacaklar. Konuk jürilerin de yarışmaya renk kattığı MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 26 Eylül 2023 Salı günü MasterChef All Star'da yaşananlar...
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MasterChef Türkiye All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu Kore mutfağı temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekti. İşte 26 Eylül 2023 Salı MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...
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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK HEYECANI
MasterChef All Star'da pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında oynanan oyunların ardından en başarısız tabak yaparak yarışmaya veda eden isim netlik kazandı.
Bu akşam yayınlanan bölümde ise dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
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27 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Sefa oldu.