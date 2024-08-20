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        Haberler Bilgi Magazin DOKUNULMAZLIK GECESİ | MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 20 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef'te haftanın ilk takım oyunu! MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki gerginlik dikkat çekerken şefler yarışmacılardan zeytinyağlı teması ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 20 Ağustos Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 19:40 Güncelleme: 20.08.2024 - 19:40
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        • 1

          Bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Takım oyununda zeytinyağlı yemek rüzgarı esiyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi şimdiden merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 20 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Onur oldu. Mavi takım kaptanı Onur kırmızı takım kaptanı olarak Beyza'yı seçti.

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Onur (Kaptan)

          Muratcan

          Semih

          Eda

          Nigar

          Nevzat

          Şirin

          Beril

          Hakan

          Ümmühan

        • 4

          Kırmızı Takım

          Beyza (Kaptan)

          Kaan

          Emre

          Alper

          Kerem

          Ayşe

          Zübeyde

          Ezgi

          Zeynep

          Çağlar

        • 5

          MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

          MasterChef'te yedeklerden ana kadroya dahil olan son isim Şirin oldu.

        • 6

          MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Yudum

          Enes

          Akın

          Ensar

          Sercan

          Beyza Nur

          Adel

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.

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