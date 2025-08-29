Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ OLDULAR! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan, haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Düello şeklinde oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlığında şefler yarışmacılardan, "Eli Böğründe" yemeği yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan takım şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın son dokunulmazlığını kazandı. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 29 Ağustos Cuma MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 19:26 Güncelleme: 30.08.2025 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Gizem ve Cansu eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ağustos Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          MasterChef'te dokunulmazlık oyununu Sezer kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın 5. eleme adayı Çağlar olurken, eleme potasına giden 6. yarışmacı Sümeyye oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Eylül (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Çağatay

          Furkan

          Onur

          Ayla

          Ayten

          Hilal

          Barış

          İlhan

        • 6

          Kırmızı Takım

          Çağlar (Takım Kaptanı)

          Sümeyye

          Özkan

          Sezer

          Gizem

          Sercan

          Mert

          Cansu

          İhsan

          İrem

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          MasterChef'te elenen yarışmacı Bilal oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Habertürk Anasayfa