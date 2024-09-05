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        Haberler Bilgi DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ OLDU! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, takım oyununu kim aldı? 5 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti?

        MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef Türkiye ekibi dış çekim için Manisa'daydı. Yöreye ait yemeklerin yapıldığı gecede, mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Özel konukların ağırlandığı dış çekimde, dokunulmazlığı kazanan takımı jüri üyelerinin değerlendirmeleri belirledi. MasterChef'te takım oyununu kaybeden ekip ise bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme potasına gidecek beşinci ve altıncı yarışmacıyı belirleyecek. İşte 5 Eylül 2024 MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 20:24 Güncelleme: 06.09.2024 - 00:35
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        • 1

          Birbirinden zorlu ve farklı tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci takım oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Alper ve Muratcan eleme potasına giden isimler olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Manisa'ya ait yöresel yemekler yapmalarını istedi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda haftanın 3. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Şirin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Şirin 5. eleme adayı olarak Eda'yı seçti. Eleme potasına giden 6. yarışmacı takım oylaması ve takım kaptanının tercihi sonucunda Zeynep oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Kaan (Kaptan)

          Akın

          Alper

          Kerem

          Hakan

          Onur

          Semih

          Emre

          Nevzat

          Muratcan

        • 6

          Kırmızı Takım

          Ezgi (Kaptan)

          Ayşe

          Zeynep

          Eda

          Beril

          Beyza

          Yudum

          Nigar

          Şirin

          Zübeyde

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? (1 EYLÜL PAZAR)

          MasterChef'te son elenen isim Çağlar oldu.

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