MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Aralık 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da takım oyunlarında son haftaya girildi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan kör tadım yaparak yemek yapmalarını istedi. Zorlu mücadelelere sahne olan MasterChef'te ikinci etabın sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. İşte 19 Aralık 2023 Salı MasterChef All Star haftanın eleme adayları...
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MasterChef'te adım adım finale gidilirken, yarışmacılar arasındaki rekabet artıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kaptanlık oyunu sonrasında ilk kez karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Aralık 2023 MasterChef bugün eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kapsamında jüri üyeleri yarışmacılardan kör tadım yaparak yemek yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 1. dokunulmazlığı 3646303 kazandı.
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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kıvanç birinci dokunulmazlığın sahibi oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucunda Esra oldu.
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MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM BELLİ OLDU!
Kaptanlık oyunun ardından mavi ve kırmızı takımlar belli oldu.
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MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM BELLİ OLDU!
Kaptanlık oyunun ardından mavi ve kırmızı takımlar belli oldu.
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Mavi Takım
Tahsin (Kaptan)
Sergen
Barbaros
Hasan
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Kırmızı Takım
Eren (Kaptan)
Kıvanç
Esra
Batuhan