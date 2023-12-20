Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon DOKUNULMAZLIĞI ALDI! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Aralık 2023 MasterChef All Star bugün eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Aralık 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da takım oyunlarında son haftaya girildi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan kör tadım yaparak yemek yapmalarını istedi. Zorlu mücadelelere sahne olan MasterChef'te ikinci etabın sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. İşte 19 Aralık 2023 Salı MasterChef All Star haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 00:22 Güncelleme: 20.12.2023 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te adım adım finale gidilirken, yarışmacılar arasındaki rekabet artıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kaptanlık oyunu sonrasında ilk kez karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Aralık 2023 MasterChef bugün eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kapsamında jüri üyeleri yarışmacılardan kör tadım yaparak yemek yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 1. dokunulmazlığı 3646303 kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kıvanç birinci dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucunda Esra oldu.

        • 5

          MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM BELLİ OLDU!

          Kaptanlık oyunun ardından mavi ve kırmızı takımlar belli oldu.

        • 6

          MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM BELLİ OLDU!

          Kaptanlık oyunun ardından mavi ve kırmızı takımlar belli oldu.

        • 7

          Mavi Takım

          Tahsin (Kaptan)

          Sergen

          Barbaros

          Hasan

        • 8

          Kırmızı Takım

          Eren (Kaptan)

          Kıvanç

          Esra

          Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Abdullah Avcı: Türk futbolu adına üzüntü verici
        Abdullah Avcı: Türk futbolu adına üzüntü verici
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri!
        Hakemlere büyük destek!
        Hakemlere büyük destek!
        Kaza mı cinayet mi?
        Kaza mı cinayet mi?
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Yeşim'in ölümünde sevgili hakkında yeni gelişme!
        Yeşim'in ölümünde sevgili hakkında yeni gelişme!
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Prof. Görür: Bu işin şakası yok
        Prof. Görür: Bu işin şakası yok
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Habertürk Anasayfa