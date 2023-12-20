MasterChef'te adım adım finale gidilirken, yarışmacılar arasındaki rekabet artıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kaptanlık oyunu sonrasında ilk kez karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Aralık 2023 MasterChef bugün eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan gelişmeler...