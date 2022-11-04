Doktorun parmağını kıran zanlı tutuklandı!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, dün Küçükçekmece'deki 15 No'lu Sağlık Ocağı'nda görevli doktor B.Y. ile hemşire N.B'ye yönelik saldırı eyleminde bulunan şüpheli H.H.G'nin savcılık talimatıyla derhal gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin "kamu görevlisine karşı kasten yaralama" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tarafından tutuklandığı, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.