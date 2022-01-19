Doktor saldırısına tutuklama

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün meydana gelen olayda randevu almadan hastaneye gelen Ali İ. odasına girdiği Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay’a muayene olmak istediğini söyledi. Dr. Günay, randevusuz hasta kabul edemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, büyüyen tartışma arbedeye dönüşünce, Ali İ.'nin elini sıktığı Dr. Günay parmağından yaralandı. Olay sonrası Ali İ., hastaneye geldiği araca binerek uzaklaştı. Beyaz kod veren Dr. Günay, polise şikayette bulundu. Şüpheli Ali İ. ile suçu üstlenmeye çalıştığı belirlenen çalışanı Sadettin B., polis tarafından gözaltına alındı. Ali İ. hakkında ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘suçu başkasına yüklemek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
BİRİ TUTUKLANDI
Polis tarafından sorgulanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali İ. ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlamalarıyla tutuklanırken, suçu üstlenmek istediği iddia edilen Sadettin B. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
"3 HAFTA AMELİYAT YAPAMAYACAĞIM"
Olay anlarını anlatan Dr. Mahmut Günay, “İçeride hastam yoktu, muayene olmak istedi, randevusu yoktu. Ben de çıkmak üzereydim, arbede yaşandı. Umarız bu tür olumsuzluklar yaşamayız” dedi. Bağ zedelenmesi olan Dr. Günay, 3 hafta ameliyat yapamayacağını söyledi.
SAĞLIK MÜDÜRÜ: YAZIKLAR OLSUN
Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta da, yaşananlara tepki göstererek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Maalesef yine bir doktorumuz saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hekimimizin elinde bir yaralanma mevcut; belki ameliyat olması gerekecek. Bu olaylar oldukça ve toplum bu tür aciz, karaktersiz insanları içinde barındırdıkça kaybeden yine toplum olacaktır. Yazıklar olsun bu kişilere” dedi. Usta, doktor Günay'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
TABİPLER ODASI’NDAN TEPKİ
Trabzon Tabipler Odası da yazılı bir açıklama yaparak olayı kınadı. Açıklamada “Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay poliklinik hizmet verirken randevusu olmayan bir hasta tarafından saldırıya uğramıştır. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıkta şiddetin bir an önce sona ermesi için somut adımlar atılmasını bekliyoruz” denildi.
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