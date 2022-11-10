Doktoru öldüresiye döven kardeşlerle ilgili sıcak gelişme!

İzmir'de Torbalı ilçesinde, hastanede yaşadıkları tartışma ve arbededen 15 gün sonra doktor Ekin Hürel Günay'ı (48) takip edip, sopayla döven kardeşler Sedat A. (28), Fikret A. (29) ve Servet A. (37) hakkında 'kamu görevlisine karşı silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 6 yıl 9'ar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
DHA'nın haberine göre, Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 22 Ağustos'ta meydana gelen olayda, hasta ile engelli bir doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada merkezde bulunan Dr. Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi.
SOPALARLA DÖVDÜLER
Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, 'beyaz kod' verdi. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen polis ekipleri, tartışmayı sonlandırdı. 7 Ekim'de mesai bitiminin ardından evine giderken fırının önünde duran Dr. Günay, otomobilinden indiği sırada 3 kardeşin sopalı saldırısına uğradı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga, sonlandırılırken, 3 kardeş de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, Günay'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Başından yaralanan, vücudunda da kırıklar oluşan Dr. Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri ise Ekin Hürel Günay'ın verdiği ifade doğrultusunda yaptığı çalışma sonucu Sedat A., Fikret A. ve Servet A. kardeşleri yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 kardeş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dr. Günay ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Sağlık merkezinde 22 Ağustos'ta yaşanan olayla ilişkin kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde Dr. Günay ile Servet A. arasında tartışma çıktığı, sağlık merkezinde bulunanlar tarafından sonlandırılmaya çalışıldığı, şüphelinin üzerindeki gömleği çıkarıp, doktor ile yumruklaştığı anlar yer aldı. Doktor Günay'ın, evine giderken uğradığı saldırının da görüntüleri ortaya çıktı. 3 kardeş, daha önce verdikleri ifadelerinde, Günay ile olay günü tesadüfen karşılaştıklarını belirtirken, görüntülerde ise siyah minibüsle Günay'ın kullandığı hafif ticari aracın takip edildiği anlaşıldı. Araçtan inip, fırına girmek istediği sırada minibüsten inen 3 saldırganın, Günay'ı sopalarla darp ettikleri görüldü. Saldırganların, Günay baygınlık geçirdikten sonra koşarak minibüse binip, olay yerinden kaçtıkları görüldü.
TORBALI'DA YARGILANACAKLAR
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede sanıkların, Günay'ı tesadüfen gördüklerini ve konuşmak için yanına gittiğini söyledikleri yer aldı. İddianamede yer alan görüntülü inceleme tutanağında, olay günü saat 17.00 sıralarında siyah renkli bir minibüsten önce bir kişinin indiği daha sonra iki kişinin daha inip, koştuğu, minibüsten inen üç kişinin kavga ettikleri kişiyi yere düşürdükten sonra kavganın devam ettiği ve aynı araçla bu kişilerin olay yerinden uzaklaştığının tespit edildiği de belirtildi.
Toplanan deliller ışığında savcı, şüphelilerin Günay'ı iş yeri çıkışında takip ettiklerini, aracından alışveriş için inen Günay'a önce Fikret A.'nın ardından da diğerlerinin saldırdığını belirtti. Olayda kullanılan sopanın silah olduğunu belirten savcı, 3 sanık hakkında 'kamu görevlisine karşı silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talebinde bulundu. İddianame Torbalı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
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