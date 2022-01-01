Doktoru darp eden saldırgan yeniden yakalandı

Avcılar'da aşı olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde görevli doktora saldırarak yaralayan şüpheli, savcılığın isteği üzerine ikinci kez yakalandı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinde meydana geldi. Mehmet Saib E., kayın validesi ve kayın babası ile gelerek koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi. Öğle paydosunda olduklarını söyleyen Dr. Velit Çelebi, 25 dakika sonra başlayacak mesaiyi beklemesi gerektiğini ve saat 13.00'te BioNTech için 6 kişi dolduğunda aşısının yapılacağını bildirdi. Aldığı bu yanıta sinirlenen Mehmet Saib E., bir anda Dr. Velit Çelebi'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Aile sağlık merkezinde bulunanlar araya girip doktoru saldırganın elinden kurtardı. Doktorun şikayeti üzerine Mehmet Saib E. gözaltına alındı. Poliste ifadesi alınan Mehmet Saib E., savcının talimatı ile serbest bırakıldı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek 6 günlük darp raporu alan Dr. Çelebi şikayetçi olduğunu bildirdi.





Aile Hekimi Velit Çelebi´yi başından yaralayan şüpheli hakkında, bugün saat 14.00 sıralarında Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında tekrar yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheli Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saat 14.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Saib E., "Görevli Memura Mukavemet" suçundan adli makamlara sevk edildi.