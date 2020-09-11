Doktorlar 'Hekim Yardımlaşma Sandığı'nı kurdu

Motivasyon kaybına uğradıklarını söyleyen koronavirüs savaşçısı doktorlar, kaybettikleri meslektaşlarının ailelerinin yanında olabilmek için Hekim Yardımlaşma Sandığı‘nı kurdu. Özellikle pandemi döneminde hemen hemen her gün ülkenin dört bir yanından gelen doktor ölüm haberlerinin ardından, hekimler vefat eden hekimlerin ailelerine destek olmak adına bir araya geldi.

"Hekim Yardımlaşma Sandığı bir bağdır" sloganıyla kurulan HEK-SAN’ın Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Biz hekimler meslektaşlarımızı kardeşimiz olarak göreceğimize dair yemin etmiş insanlarız. İnsanı yaşatma, hayata faydalı olma en yüksek motivasyon nedenimiz iken, kardeşlerimizin-hekimlerin sıkıntılarında yanlarında olamamak, maddi ve manevi desteğimizi yeterince gösterememek bizim için kabul edilemez bir durum.

Ülkemizde hekim olarak çalışmak yeterince zor, bizler sağlıkta şiddetle, iş yükümüzün fazlalığıyla, mesleki saygınlığın günden güne azaltılmasıyla her geçen gün daha çok yıpranıyor, tükeniyor, sağlığımızı kaybediyoruz. Bu şartlar altında hemen hemen her gün bir meslektaşımız hakkında ciddi bir hastalık haberi alıyor, bazen de ne yazık ki meslektaşlarımızın vefat haberini alıp derin bir üzüntüye kapılıyoruz. Hekimler uzun süreli hastalıklarda izin kullandıkları süre boyunca maddi kayıplara uğruyor, aile hekimlerinin 180 günden uzun hastalık izni kullanması durumunda sözleşmeleri feshediliyor. Kendi bireysel iş dünyamızda bizler çoğu zaman bu hekim arkadaşlarımızın durumundan haberdar olamıyor, olduğumuz zamanlarda ise hakkıyla zorlukları ve yalnızlıklarını gideremiyoruz. Vefat eden meslektaşlarımızın ailelerinin yanında olmak, hastalık sebebiyle çalışamayan arkadaşlarımıza destek vermek, ilerleyen dönemlerde birçok avantajla meslektaşlarımızla birlikte hareket etmek adına Hekim Yardımlaşma Sandığımızı kurduk. Tüm hekimlerimizi destek vermeye davet ediyoruz."