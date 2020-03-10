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Doktora yapan imamdan "Yoksulluğun Azaltılmasında Bir Çözüm Önerisi: Zekat Fonu Örneği" tezi - SAKARYA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Niyazi Gümüş'ün görev yaptığı camiden görüntü.- Niyazi Gümüş ile röportaj

Doktora yapan imamdan "Yoksulluğun Azaltılmasında Bir Çözüm Önerisi: Zekat Fonu Örneği" tezi- Sakarya'nın Geyve ilçesinde imamlık yapan Niyazi Gümüş, lisans mezuniyetinden 32 yıl sonra "doktor" unvanı almaya hak kazandığı doktora tezinde, sosyal yardımlaşma yoluyla toplumdaki ekonomik sorunlara çözüm bulunmasını ele alıyor- Dörtyol Camisi imam hatibi Niyazi Gümüş:- "Tek arzum hazırladığım tezin hayata geçirilmesini görmek. Bu tezim uygulanırsa Türkiye'de yoksul insan kalmayacağını düşünüyorum" Sakarya'nın Geyve ilçesinde imamlık yapan 55 yaşındaki Niyazi Gümüş, "doktor" unvanı almaya hak kazandığı teziyle sosyal yardımlaşmanın önemine dikkati çekmeyi amaçlıyor.Görevini 38 yıldır yürüten Dörtyol Camisi imam hatibi Gümüş, 1988 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten 23 yıl sonra 2011'de Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İktisat Fakültesi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı.Gümüş, Aralık 2019'da "Yoksulluğun Azaltılmasında Bir Çözüm Önerisi: Zekat Fonu Örneği " adlı teziyle de "doktor" unvanı aldı.Niyazi Gümüş, yoksulluğun azaltılmasında zekatın rolünü işlediği teziyle toplumda ekonomik sıkıntı yaşayan insanların sorunlarının çözümüne katkı sağlamayı hedefliyor.Çalışmayı ve okumayı çok sevdiğini ifade eden Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tez konusunu belirlerken "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" ve "Fakirlik neredeyse küfür olacaktı" hadislerinden hareket ettiğini söyledi.Tez danışmanı İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Şimşek ile istişare ettiği bu konuyu araştırırken 3 yıl boyunca 200'ü yerli 300 kaynaktan yararlandığını aktaran Gümüş, 27 Aralık 2019'da tamamladığı tezinin jüri üyelerince kabul edildiğini belirtti.Gümüş, tezinde Türkiye'deki yoksulluğu nedenleriyle anlattığına değinerek, "Yoksulluğu azaltmak için kurulacak 'Zekat Fonu' sayesinde ülkede yoksul kalmayacağını rakamlarla ve örneklerle anlattım." dedi.Bundan sonraki hedefinin öğretim üyesi olarak görev yapmak olduğunu dile getiren Gümüş, "Tek arzum hazırladığım tezin hayata geçirilmesini görmek. Bu tezim uygulanırsa Türkiye'de yoksul insan kalmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.