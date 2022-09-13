Doktora 'makaslı' saldırıya indirimsiz ceza!

Hakim, Poyraz'a ayrıca 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi. Ceza, yine aynı kanununun ek 12'nci maddesi gereğince artırarak, 1 yıl 6 ay hapse çevrildi. Hakim, Poyraz'a verilen toplam 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasında da indirim ve erteleme uygulamadı.

"KARARIN ÖRNEK OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Öte yandan mahkemenin verdiği kararın önemli olduğunu belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak ise "Sağlıkta şiddet, sağlık alanındaki en büyük sorunlardan biri. Bu sorunların nedeni sağlık otoritesi adına hizmet vermekte olan hekim ve sağlık çalışanlarının korunmaması ve çalışan ile hastanın karşı karşıya bırakılmasıdır. Bu olayda mahkeme, en üst sınırdan cezalandırma yaptı ve cezayı ertelemedi. Bu kararın önemli olduğunu düşünüyoruz. İzmir Tabip Odası olarak da konuyu yakından ve hassasiyetle takip ettik. Kararın örnek olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.