Doktora diye çıktı nehirde cesedi bulundu

Artvin-Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisinde Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

"DOKTORA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKMIŞ

Yapılan incelemede cesedin, 2 Mayıs'ta doktora gideceğini belirterek Şavşat ilçesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sıddık Gögercin'e ait olduğu belirlendi.

Gögercin'in cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.