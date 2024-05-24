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        Doktora diye çıktı nehirde cesedi bulundu

        Artvin'de 22 gündür haber alınamayan kişi, Çoruh Nehri'nde ölü bulundu. Yapılan incelemede cesedin, 2 Mayıs'ta doktora gideceğini belirterek Şavşat ilçesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sıddık Gögercin'e ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:24
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        Doktora diye çıktı nehirde cesedi bulundu
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        Artvin-Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisinde Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, botlarla ulaştıkları cesedi kıyıya çıkardı.

        "DOKTORA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKMIŞ

        Yapılan incelemede cesedin, 2 Mayıs'ta doktora gideceğini belirterek Şavşat ilçesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sıddık Gögercin'e ait olduğu belirlendi.

        Gögercin'in cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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        #ARTVİN
        #kayıp
        #ölüm
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