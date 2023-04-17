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Doktor yolunu unutturan şifa! Uzmanlar öneriyor: Kabızlığa son veriyor, kanserle savaşıyor!

Hamur işlerinde mutlaka fırına girmeden önce üzerine serptiğimiz çörek otu, aslında kullanım alanı oldukça geniş, düğün çiçeğigiller familyasına ait bir bitkidir. Hem antioksidan özelliği olan hem de sindirim sistemini düzenleyen çörek otu, uzmanlar tarafından sık sık öneriliyor. Bal ile karıştırıldığında öksürüğü kesen, yağıyla ciltte oluşan sorunları çözen mucizevi çörek otunun faydalarını sizler için derledik.

Giriş: 17.04.2023 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Çörek otu, düğün çiçeğigiller familyasına aittir ve şifası oldukça fazla olan bir bitkidir. Bal ile karıştırıldığında öksürüğü keser, yağ olarak kullanıldığında vücuttaki yaraları yok eder, cildi nemlendirir, sedef hastalığı ile mücadele edenlere yardımcı olur ve daha nicesi… İşte her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz çörek otunun faydaları…

  • ÇÖREKOTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

    Çörekotunun faydaları şu şekildedir;

    Öksürüğü kesme konusunda oldukça etkilidir,

    Hücreleri yeniler,

    Yaraları hızlı iyileştirir,

    Hazmı kolaylaştırır, şişkinliği alır,

    Regl ağrılarını hafifletir,

    Sindirim sistemini düzenlediği için kabızlık problemlerini çözer,

    Ülsere iyi gelir,

    Menapozun erken gelmesini önler,

    Kadınlık hormonunu güçlendirir,

    Romatizmal hastalıklara karşı olumlu etkileri vardır,

    Böbrek temizler, idrar söktürür,

    Migrene iyi gelir, baş ağrılarını hafifletir,

    Bağışıklığı güçlendirir,

    Kanser ile savaşır, yakalanma riskini azaltır,

    İltihabı yok eder.

  • ÇÖREKOTUNUN ZARARLARI NEDİR?

    Her şeyin fazlasının zarar olduğu bir gerçek. Bu sebeple çörek otu kullanımıda mutlaka dengeli olmalısınız. Eğer çörekotu kullanımında aşırıya kaçarsanız; alerjiye yol açabilir, kullandığınız diğer ilaçlar ile etkileşime girebilir.

    **Hamilelik döneminde olanlar ya da kronik hastalığı olan kişiler kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.**

  • ÇÖREKOTU YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

    Çörekotu yağının bilinen faydaları şu şekildedir;

    Vücuttaki toksinleri atar ve bu şekilde zayıflamanızda size destek olur,

    Cildinizi nemlendirir,

    Sedef hastalığına karşı tedavi edici özelliği vardır,

    Kalp hastalığı riskini azaltır,

    Uykusuzluk problemlerine iyi gelir,

    Kanser ile savaşır, yakalanma riskini azaltır,

    Anne sütünü arttırır,

    Karaciğeri temizler,

    İnsülin direncini düşürür,

    Hormonları güçlendirir.

  • ÇÖREKOTUNUN BESİN DEĞERİ

    Çörekotu içeriğinde; 6,64 Karbonhidrat(g), 2,67 Protein(g), 3,34 yağ(g), 1,58 lif(g), 139,65 Kalsiyum(mg), 190,50 A Vitamini(ui), 1,16 C Vitamini(mg), 9,95 ve Demir barındırır.

  • ÇÖREKOTU KAÇ KALORİDİR?

    1 çorba kaşığı (tepeleme) çörek otu 56,25 kaloridir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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