ÇÖREKOTUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Çörekotunun faydaları şu şekildedir;
Öksürüğü kesme konusunda oldukça etkilidir,
Hücreleri yeniler,
Yaraları hızlı iyileştirir,
Hazmı kolaylaştırır, şişkinliği alır,
Regl ağrılarını hafifletir,
Sindirim sistemini düzenlediği için kabızlık problemlerini çözer,
Ülsere iyi gelir,
Menapozun erken gelmesini önler,
Kadınlık hormonunu güçlendirir,
Romatizmal hastalıklara karşı olumlu etkileri vardır,
Böbrek temizler, idrar söktürür,
Migrene iyi gelir, baş ağrılarını hafifletir,
Bağışıklığı güçlendirir,
Kanser ile savaşır, yakalanma riskini azaltır,
İltihabı yok eder.