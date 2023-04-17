ÇÖREKOTUNUN ZARARLARI NEDİR?

Her şeyin fazlasının zarar olduğu bir gerçek. Bu sebeple çörek otu kullanımıda mutlaka dengeli olmalısınız. Eğer çörekotu kullanımında aşırıya kaçarsanız; alerjiye yol açabilir, kullandığınız diğer ilaçlar ile etkileşime girebilir.

**Hamilelik döneminde olanlar ya da kronik hastalığı olan kişiler kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.**