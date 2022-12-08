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Doktor ve sekreterini dövdüler!

Trabzon'da, acil serviste görevli doktor A.K. ve sekreterini darp ettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, olayın takipçisi olacaklarını açıkladı

Giriş: 08.12.2022 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL
Doktor ve sekreterini dövdüler!
Doktor ve sekreterini dövdüler!
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AA

Trabzon'da, Fatih Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor A.K'nin, tedavisinin ardından serum takılması için müşahede alanına yönlendirdiği hasta ve yakınları ile sekreter G.B. arasında sözlü tartışma yaşadı.

DOKTORU BAŞINDAN DARP ETTİLER

AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları ile doktor A.K. ve sekreter G.B. arasında arbede yaşandı. Doktor A.K. başından darp edildi.

"BEYAZ KOD" VERİLDİ

"Beyaz kod" verilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları 2 hasta yakınını emniyete götürdü.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Hastaneye gelerek doktor A.K'nin durumuna ilişkin bilgi alan İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, olayı kınadıklarını söyledi. Olayın takipçisi olacaklarını belirten Usta, şöyle devam etti:

"NİYE BAĞIRIYORSUN' DİYE SALDIRIYA GEÇMİŞ"

"Hekimimiz hastayla ilgilendikten sonra serum tedavisi için müşahede alanına yönlendiriyor. Sekreterimiz de biraz beklemelerini, evrakları alarak gitmeleri gerektiğini söylüyor. O da 'Niye bağırıyorsun?' diyerek saldırıya geçiyor. Özellikle doktorumuza. Ortada herhangi bir olay yok. Biz kaynaklı herhangi bir sorun yok. Maalesef muhatap olan biz oluyoruz."

"BAŞINDA BİR AÇILMA VE ŞİŞKİNLİK VAR"

Usta, hastanede günde 800-900 kişiye bakıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Böyle olaylar hem motivasyonu ortadan kaldırıyor hem güveni yok ediyor. Şu anki tabloda özellikle bu iki arkadaşımız, sekreterimiz ve hekimimiz psikolojik olarak yıpranmış durumda. Aynı zamanda hekimimize de darp oluşmuş durumda. Başında bir açılma ve şişkinlik var. Onunla ilgili de henüz yaşamsal anlamda bir sıkıntısı olmamakla birlikte biraz gözlem altında durması gerekiyor."

"EN ÇALIŞKAN DOKTORUMUZ BUNA MARUZ KALDI"

Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Ulusal da bu tür olayların tekrarlamaması için ellerinden geleni yaptıklarını ama yine de bu tür olaylarla karşılaştıklarını kaydederek "Biz hastalarımızın iyiliği için uğraşırken en çalışkan sekreterimiz, en çalışkan doktorumuzun böyle bir olayla karşılaşmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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