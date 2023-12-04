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        Haberler Yaşam Doktor reçeteleri neden her zaman anlaşılmaz bir şekilde okunmaz?

        Doktor reçeteleri neden her zaman anlaşılmaz bir şekilde okunmaz?

        Artık reçeteler elektronik yazılıyor olsa da bazı durumlarda elle yazılan reçeteler de kullanılabiliyor. Hemen hemen her doktorun yazdığı reçeteyi yalnızca eczacılar veya yine doktorlar okuyabiliyor. Peki doktor neden anlaşılmaz bir dilde reçete yazmayı tercih ediyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:43
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        • 1

          EĞİTİM DÖNEMİNDE HIZLI NOT ALMA ALIŞKANLIĞI GELİŞİYOR

          Eğitim döneminde doktorlar öğrendikleri her şeyi not almak zorunda kalıyor. Bu nedenle eğitim döneminde hocalarının söylediklerini kaçırmamak için hızlı not alma alışkanlıkları gelişiyor. Bu da zamanla yazı stillerini değiştiriyor.

        • 2

          HASTALARLA DA İLGİLENMELERİ GEREKİYOR

          Ayrıca doktorlar günlerce reçete ve evrak yazdığı için günde hemen hemen 80-100 adetten fazla ilaç yazıyor. Tüm bu işleri hızlı halletmeleri ve aynı zamanda hastalarla da ilgilenmeleri gerekiyor.

        • 3

          Tüm bunlarla beraber reçetede yazan ilaç isimlerine yabancı olan hastaların bu terimleri okuyamaması da normaldir. Ancak hemşire ve eczacılar bu terimlere alışkın olduğu için kolayca okuyabilirler.

          Kaynak: Doc Unlock, Pain Recovery

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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