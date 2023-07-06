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        Temmuz zammı sonrasında 2023 doktor maaşları ne kadar oldu? İşte yeni zamlı rakamlar!

        Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranları nihayet belli oldu. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Temmuz ayı itibarıyla doktor maaşları memur maaş zammı oranında artış gösterecek. İşte 2023 Temmuz zammı ile doktor maaşları...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 14:29
        • 1

          Memur ve memur emeklisi maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Bu kapsamda memur ve emekli Temmuz ara zammı oranları da belli oldu. Memur zamlarının netleşmesiyle birlikte doktor maaşlarının ne kadar olduğu merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Temmuz zamlı doktor maaşları...

        • 2

          UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

          TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

        • 3

          2023 UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

          6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/4 derecesine sahip uzman doktor maaşı 54 bin 959 TL oldu.

          1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 39 bin 872 lira olan maaşı 54 bin 959 liraya yükseldi. 

        • 4

          MEMUR MAAŞLARINDA SEYYANEN ZAM TUTARI BELLİ OLDU

          AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

          Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

           

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