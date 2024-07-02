TÜİK tarafından, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Böylece milyonlarca memurun beklediği 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla Temmuz memur zammı da netleşmiş olacak. Bu kapsamda, doktor maaşları da merak ediliyor. Peki, 2024 Temmuz doktor maaşları ne kadar olacak, en düşük doktor maaşı kaç TL oldu? İşte, doktor maaş zammına dair detaylar...