Temmuz zammıyla yeni doktor maaşları belli oluyor! 2024 Temmuz en düşük doktor maaşı ne kadar oldu?
Doktor maaşları, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre zamlanıyor. Memur maaşlarına yapılan zam doğrultusunda artış gösterecek doktor maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Doktor maaş zammına dair son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, "2024 Temmuz'da en düşük doktor maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına dair detaylar...
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TÜİK tarafından, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Böylece milyonlarca memurun beklediği 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla Temmuz memur zammı da netleşmiş olacak. Bu kapsamda, doktor maaşları da merak ediliyor. Peki, 2024 Temmuz doktor maaşları ne kadar olacak, en düşük doktor maaşı kaç TL oldu? İşte, doktor maaş zammına dair detaylar...
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2024 TEMMUZ DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon farkı açıklandıktan sonra memur zammı ve dolayısıyla doktor maaşları da belirlenecek.
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EN DÜŞÜK DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Enflasyon rakamları açıklandıktan sonra en düşük doktor maaşı belli olacak.
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