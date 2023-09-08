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        Haberler Gündem 3. Sayfa Doktor hasta yakını kadını darp etti iddiası!

        Doktor hasta yakını kadını darp etti iddiası!

        İstanbul'da, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne epilepsi atağı nedeniyle gelen bir kadına, acilde görevli doktor iddiaya göre "işim var" diyerek hastaya bakmadı. Duruma tepki gösteren kadına doktor, "size bakmıyorum" deyince ortalık karıştı. Doktor, kadının yanında olayı cep telefonu ile görüntüleyen kadının arkadaşına yumrukla saldırdı. Gözünden yaralanan kadın bir de güvenlik görevlileri tarafından kovalandıktan sonra ters kelepçe yapılarak bir odaya kapatıldı. Yumruklu saldırı kameralara yansırken, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar ifadeleri sonrası serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:58
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        Doktor hasta yakını kadını darp etti iddiası!
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        İstanbul'da olay geçtiğimiz salı günü saat 19.30 sıralarında Beyoğlu’ndaki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde epilepsi atağı geçiren Çiğdem Aydemir (37), arkadaşı Çağla Karataş (32) ile birlikte acil servise geldi.

        DOKTOR, KADINA YUMRUK ATTI İDDİASI

        Genç kadınlar burada kayıt işlemlerini yaptıktan sonra muayene ve tedavi için sarı alana yönlendirildi. Buraya gelen nöbetçi doktor Şamil K., iddiaya göre Çiğdem Aydemir’e başka bir hasta olmamasına rağmen “biraz işlerim var” dedi. Bunun üzerine arkadaşı Çağla Karataş doktora, Aydemir’in ayakta duramadığını söyledi. O esnada ayağa kalkıp yanına gelen doktor Şamil K. ile Aydemir arasında tartışma çıktı. Tartışmada durumunu anlatan kadına doktor Şamil K., “size bakmıyorum” diye karşılık verdi. O esnada görüntülediğini fark eden doktor Şamil K., Çağla Karataş’a yumrukla saldırdı. Tartışma ve saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

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        KADINLARA KELEPÇE TAKIP ODAYA KAPATTILAR

        Olayın ardından hastane dışına çıkmak isteyen Karataş, güvenlik görevlileri tarafından kovalanınca arbede yaşandı. Arbede esnasında orantısız güç kullanan görevliler, genç kadını ters kelepçe yaptıktan sonra polis noktasındaki odaya kilitledi. Epilepsi atağı geçiren Çiğdem Aydemir de hastanenin dışına çıkartılarak önden kelepçelendi. O esnada onlarca güvenlik görevli ve doktor Şamil K. iddiaya göre kadınlara küfür ve hakaret etti. Ortalığın karıştığı olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara da güvenlik görevlilerim izin vermediği iddia edildi.

        DOKTOR VE 2 KADIN GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından beyaz kod ihbarı verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, birbirlerinden şikayetçi olan doktor ve iki kadın gözaltına alındı.

        BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

        Hastanede darp raporu alınan taraflar ardından emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan iki kadına “tehdit ve hakaret” suçundan, doktora ise “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan saldırıya uğrayan ve ters kelepçelenerek darp edilen iki kadın yaşananları anlattı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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        #istanbul
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