Korona virüsü nedeniyle İzmir’de vaka sayıları artarken, acı bir haber geldi. İzmir Tabip Odası, özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu'nun korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Oda, hayatını kaybeden doktor için başsağlığı dileklerinde bulundu.