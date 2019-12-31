Trabzon'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Eğitim gördükleri üniversite yıllarında tanışan Ö.K. ve Ö.K adlı doktor çift 25 Haziran 2011 tarihinde dünya evine girdi. İki çocuk sahibi olan doktor karı koca çiftin arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Çiftin arasında sık sık kavga çıkmaya başladı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, eşinin kendisini aldattığından şüphelenen iki çocuk babası doktor Ö.K.,eşi Ö.K'yı takibe aldı. Ö.K. adlı doktor koca, 30 Kasım 2019 tarihinde gece yarısı kalkarak eşinin cep telefonunu incelemeye aldı. Eşi Ö.K.’nın Whatsapp mesajlarını okuyan Ö.K. adlı koca, avukata koştu. Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Ö.K., kopyaladığı mesajları avukata gösterdi. Ö.K. avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı.

KADIN DOKTOR, İKİ AY UZAKLAŞTIRMA ALDI

Evlilik birlikteliğinin temelden sarsıldığını ileri sürerek boşanmak isteyen Ö.K., eşi Ö.K. tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu. Mahkeme kadın doktor Ö.K.'ya kocasına iki ay süreyle yaklaşmama kararı verdi. Evliliği boyunca hakarete uğradığını ileri süren Ö.K. adlı doktor, eşi Ö.K.’dan korktuğu için Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) sığındı. Çareyi kenti terk etmekte bulan Ö.K., izini kaybettirdi. Şehirden kaçan ve iki ay süreyle koruma altına alınan doktorun adresini sır gibi saklayan polis, doktoru eşinde koruyor.