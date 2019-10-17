Yeni medya sanatının son dönemdeki en dikkat çekici ve çığır açıcı interaktif dans performansı Dökk, Türkiye prömiyerini önceki günü gerçekleştirdi.



Yaşamın ön görülemezliğinden ilhamla yola çıkan Dökk, aramızdaki görünmez bağlantı, ışık ve sesi birleştirerek aydınlık hale getiriyor. Gösteri de kalp atışı ve sosyal ağlarda paylaşılan içeriklerin duygusal analizini bir araya getiren, Elena Annovi'nin performansı 3D projeksiyonla aynı anda görselleşiyor ve şeffaf perdeye yansıyor.

Biletlerin günler öncesinden bittiği bu muhteşem gösteri, sahne şovlarıyla izleyicileri adeta büyüledi. Gösteriyi izlemeye gelenler arasında sanat camiasından Nilperi Şahinkaya da vardı.

Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin, "Nilperi; öpüşme sahnesi öncesi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyip sonra da 'Gel beni öp' diyordu" açıklamasıyla olay yaratmıştı.

Kerem Bürsin’in açıklamalarının hatırlatılması üzerine konuşan Şahinkaya, "Sete o gün dürüm gelmişti. Aynı yemeği Kerem de yedi, sonra aramızda öyle bir espri olarak kaldı. Art niyetle söylemediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.