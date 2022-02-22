Doğuştan parmakları olmayan Zeynep azmiyle hayran bıraktı

DHA

Bağlamayla nasıl tanıştığını anlatan Zeynep Düzgün," Çocukluğumdan itibaren başlayan bir hayaldi. Ben daha ortaokuldayken, İstanbul Üniversitesi´nin önünden geçerken, `Ben bu okulda okuyacağım´ demiştim. Oradan başlayan bir hayaldi. Doğum günümde bana bir bağlama aldılar. Oradan heveslendim. Bağlama evimde duruyordu biraz geç başladım. Dezavantajlarını yaşadım. Zorlandığım çok süreç oldu. Çareyi yine kendimde buldum. `Çalışınca niye yapamayayım´ dedim. Ben ilkokuldayken törenler oluyordu. Her seferinde ben 2-3 saat öncesinde giderdim şiir falan okumak için. O zamandan başlayan mikrofon merakımda vardı. 5´inci sınıfta bir bağlama alınmıştı. Onu sonra duvara astım. Orada duruyordu. Sonrasında bağlamaya başladım, bir daha bıraktım. Tuğberk Hocam ile tekrar başladım ve bağlama ile aramda kopmayan bir bağ oluştu" dedi.

"BU GENÇLİK GEMİSİ GERÇEKTEN BİR VELİNİMET"

Zeynep Düzgün, "Sınavlara girdiğim zaman şaşırdılar. Beklemiyorlardı. Beni gördüklerinde `Ne yapabilir´ diyorlardı. Sınava gittim ve birçok okul kazandım. Her okulda, `Daha fazla ne yapabilir´ önyargısı vardı. Fakat neler yapabileceğimi gösterdim. Bu sanat merkezi gerçekten bir velinimet. Ücretli kurslara baktığımız zaman bir eğitim veriliyor ancak ne kadar yeterli. Burada hocalarımız olsun, yetkili hocalarımız olsun bir şeye takıldığımız zaman bizlere hemen dönüş yapıyorlar. Saat fark etmeksizin öğretmeye açıklar. Bu imkânı sağladığı için başta Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı´ya teşekkür ediyoruz. Şu an birçok kişinin içinden geçeni söylüyorum" diye konuştu.