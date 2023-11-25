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        Haberler Yaşam Doğuştan kolları olmayan genç kadın her şeyi ayaklarıyla yapıyor! İşte ilham veren bir hikaye

        Doğuştan kolları olmayan genç kadın her şeyi ayaklarıyla yapıyor! İşte ilham veren bir hikâye

        Sarah, dünyaya kolları olmadan geldi. Ancak bu onu hiçbir zaman durdurmadı; ilerleyen yıllarda her şeyi ayaklarıyla yapmayı öğrendi hatta bu konuda o kadar ustalaştı ki bir çocuk sahibi bile oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:29
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        • 1

          Belçika Brüksel'de yaşayan Sarah Talbi, dünyaya kolları olmadan geldi. Doktorlar bunun sebebini asla bulamasa da Sarah yıllar içerisinde her şeyi ayaklarıyla yapmayı öğrendi; makyaj, dişlerini fırçalamak, temizlik yapmak, yemek yapmak hatta kızına bakmayı bile!

        • 2

          2018 yılında Lila isimli bir kızı olan Sarah neredeyse her şeyi kendi başına yaptı. Sonunda, anneliğin bazı manuel görevlerinde sorun yaşadığını fark etti ve bu öfkesini, başkalarını uzuvsuz yaşam konusunda eğitmek için bir itici güç olarak kullandı.

        • 3

          "Bebeğimin bakımı için yardıma ihtiyaç duyduğum için hayal kırıklığına uğradığım ve yolculuğumu belgelemeye başladım" dedi. Sarah, Instagram ve Youtube hesabından hayatı ile ilgili paylaşımlar yapıyor ve yaşam becerilerini herkes paylaşmaya devam ediyor.

        • 4

          Sarah, büyürken kendisini hiçbir zaman diğer çocuklardan farklı olarak düşünmedi. Ona göre bazı insanların kolları vardı, bazılarının yoktu. Bu aynı zamanda kızına da öğrettiği bir bakış açısı oldu.

        • 5

          Anne olmanın zorlukları vardır ancak Sarah, farklı olsun veya olmasın her annenin zorluklardan payına düşeni aldığına kesinlikle inanıyor.

        • 6

          “Bir çocuğu sevmek ve sorumluluk sahibi olmak her şeyin ötesindedir” dedi. “Bazı anneler pek çok başka zorlukla mücadele ediyor. Hepimizin kendi engelleri olduğunu düşünüyorum.”

        • 7

          Sarah'nın sosyal medya kanalları, başkalarına ilham vermesine olanak tanıyor ve kendisini zorlukların içinde gören insanlarla bağlantı kurmasını sağlıyor.

          Kaynak: Insipire More

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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