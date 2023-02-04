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Doğuştan işitme engelli Hatice, beyin sapına yerleştirilen implantla duyacak

Gaziantep'te doğuştan işitme engelli olan 6 yaşındaki Hatice Polat'ın duyabilmesi için beyin sapına işitme implantı yerleştirildi

Giriş: 04.02.2023 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL
Doğuştan işitme engelli Hatice, beyin sapına yerleştirilen implantla duyacak
Doğuştan işitme engelli Hatice, beyin sapına yerleştirilen implantla duyacak
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AA

İki kulağının da duyma yetisi olmayan Hatice Polat, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından ameliyat edildi.

Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonla beyin sapına işitme implantı takılan küçük çocuğun 1-2 ay sonra duyabilmesi öngörülüyor.

Gülşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, iç kulağı gelişmediği için duyamayan ve konuşamayan Hatice'yi sesle tanıştırabilmek için ameliyat kararı aldıklarını, bu zorlu ameliyatın Türkiye'de 3-4 klinikte yapılabildiğini belirtti.

Küçük çocuğun işitebilmesinin tek yolunun beyin sapına yerleştirilen cihaz olduğunu dile getiren Gülşen, cihazın dış ortamdan gelen sesleri algılayıp bunları elektrik sinyallerine çevireceğini ifade etti.

Türkiye'de bu ameliyatı yapan nadir hekimlerden olan Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt'ın yardımıyla operasyonu gerçekleştirdiklerine işaret eden Gülşen, hastanın durumunun gayet iyi olduğunu, 1-2 ay içerisinde dış parça işlemcisinin de takılmasıyla çocuğun duymaya başlayacağını söyledi.

Gülşen, cihazın alımında katkısı olan Gaziantep Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt ise bu ameliyatların dünyada sayılı merkezlerde yapıldığını, yazılımların gelişmesiyle bu cihazlardan alınan sonucun yüz güldürdüğünü belirtti.

Anne Meryem Polat da kızının tedavisi için Türkiye'nin farklı şehirlerine gittiklerini dile getirerek, "Çocuğum duymadığı için beni anlamayınca ağlıyordu, ben de üzüntüden ağlıyordum. Allah'a çok şükür inşallah duyacak. Anne, baba dediğini duyacağım inşallah. Allah razı olsun hocalarımızdan da yardım edenlerden de" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hastanenin başhekimi Serdar Türkmen, Bayazıt'a plaket verdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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