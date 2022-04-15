Doğuş, 'Yaramız Eksilmiyor' dedi

"Yaramız Eksilmiyor" adlı şarkı birçok dijital platformda 1 numaraya yükselerek, zirveye oturdu.Trendlerdeki yerini de alan "Yaramız Eksilmiyor"un klibi Kuşadası'nda çekilirken, yönetmen koltuğunda Recep Yenigün yer aldı.

Doğuş'a klipte mekanda bulunan kadın hayranları da eşlik etti.