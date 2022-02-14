Doğuş'tan şarkı müjdesi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sanatçı Doğuş, Gaziantep'te 14 Şubat Sevgililer Günü için düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Doğuş, Azerbaycan'da bulunan eşi Xosqedem Hidayetqizi'nın Sevgililer Günü'nü kutladı.

Ayrıca hayranlarına şarkı müjdesi de veren Doğuş, "Tüm seven kalpler için hazırladım. Şarkım yakında sizlerle buluşacak." ifadelerini kullandı.

Röportajın ardından sahneye çıkan sanatçı, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen çiftler için seslendirdi.