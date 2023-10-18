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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Doğuş Otomotiv'den temettü kararı - İş-Yaşam Haberleri

        Doğuş Otomotiv'den temettü kararı

        Doğuş Otomotiv hisse başına net 5.11 TL, toplamda 1 milyar 250 milyon lira kâr payı dağıtma kararı aldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 09:01 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:02
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        Doğuş Otomotiv'den temettü kararı
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        Doğuş Otomotiv hisse başına brüt 5.68 TL, net 5.11 TL kâr payı dağıtma kararı aldığını duyurdu.

        Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Kâr Dağıtım Politikamıza uygun şekilde "karlılık ve finansal yapımız dikkatte alınarak, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerinin karşılaması, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından" bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1.250.000.000 TL'nin ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtılmasına ve kar payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır."

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