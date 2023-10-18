Doğuş Otomotiv'den temettü kararı
Doğuş Otomotiv hisse başına net 5.11 TL, toplamda 1 milyar 250 milyon lira kâr payı dağıtma kararı aldığını açıkladı
Doğuş Otomotiv hisse başına brüt 5.68 TL, net 5.11 TL kâr payı dağıtma kararı aldığını duyurdu.
Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kâr Dağıtım Politikamıza uygun şekilde "karlılık ve finansal yapımız dikkatte alınarak, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerinin karşılaması, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından" bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1.250.000.000 TL'nin ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtılmasına ve kar payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır."