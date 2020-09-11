Doğuş Otomotiv, TüvTürk şirketi için bankalarla yaptığı 70 ay vadeli 750 milyon liralık kredi görüşmelerini iptal ettiğini duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu kararın arkasın otomotiv sektörünün pandemi sürecinde beklentilerin üzerinde canlanması gösterildi.

Açıklamada, "18.03.2020 ve 20.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda; Yapı Kredi Bankası liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum bankalarından, 70 ay vadeli 750 milyon TL tutarında kredi sağlanması için Yapı Kredi Bankası ile yetki anlaşması (mandate letter) imzalandığı belirtilmişti. Yapı Kredi Bankası ile imzalanan yetki anlaşmasının (mandate letter) süresi 09.09.2020 tarihinde sona ermiş olup, otomotiv sektörünün pandemi süreci sonrasında beklentilerin üzerinde canlanması, şirketimizin söz konusu projeye endeksli bir nakit ihtiyacının bulunmaması ve Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız firmalarca sağlanan finansal olanakların beklenen düzeyde gerçekleşmesi dikkate alınarak anlaşma yenilenmemiştir" denildi.