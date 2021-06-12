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Doğuş Grubu çatısı altındaki faaliyetlerine Doğuş Teknoloji liderliğinde 2016 yılında başlayan InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı, çalışanlara projelerini hayata geçirme fırsatı sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen projelerle Türkiye girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlamayı amaçlayan Doğuş Grubu’nun gerçekleştirdiği çalışmaların ilk meyvesi Stokartı oldu.

400 başvuru arasından öne çıkarak 2019 yılında yatırım almaya hak kazanan Stokartı'nın, inşaat, madencilik, endüstri gibi dijitalleşmenin düşük olduğu sektörlerde dijitalleşmeyi sağlayarak, firmaların envanterlerindeki fazla stok ve varlıkların satışını gerçekleştiren bir girişim olduğu belirtildi.

2016 yılında kurulan InvenDO bünyesinde hem grup çalışanlarının girişimcilik projelerinin değerlendirilmesi hem de fayda sağlayabilecek grup dışı yeni girişimlerle Doğuş Grubu şirketlerinin stratejik işbirliği projeleri üretmesini hedeflediklerini söyleyen Doğuş Teknoloji CEO’su Semih İncedayı, "Bu program kapsamında çalışanlarımızın yeni fikirler üretmesine katkı sağlaması için ‘Fikir Üretim Kampları’ düzenliyoruz. Çalışanlarımızdan her dönem yaklaşık 100-150 arası fikir başvurusu alıyoruz. Ön elemeyi geçen proje fikir sahiplerine ise hızlandırma programımız kapsamında yalın girişim eğitimleri ve mentorluk destekleri veriyoruz" dedi.

'ÇALIŞANLAR KENDİ ŞİRKETLERİNİ KURABİLİYOR'

Hızlandırma programını tamamlayan çalışanların yatırımcı komitesine yatırım sunumları gerçekleştirdiğini belirten İncedayı, "Finale kalan projeler ise yaklaşık 3 ay süren bir kuluçka dönemine geçiyor. Bu dönem için her bir projeye 75 bin TL tutarında bir pilot bütçe sağlıyoruz. Seçilen proje fikir sahiplerimiz mevcut çalıştıkları Doğuş Grubu şirketinden ayrılarak Doğuş Yeni Girişimler bordrosunda verilen fon ile sadece projelerinin üzerinde 1 yıl süre ile çalışma hakkı kazanıyor. 1 yılın sonunda belirlenen performans hedeflerine ulaşan projelere ise şirket kurma imkânı tanınıyor. Dolayısıyla bu program sayesinde girişimci çalışanlarımıza kendi şirketlerini kurma fırsatı tanıyoruz" bilgisini paylaştı.

İncedayı, Stokartı'nın Şubat 2021 itibarıyla kurum içi girişimcinin yüzde 80, Doğuş Yeni Girişimler’in ise yüzde 20 pay sahibi olduğu ayrı bir şirket olarak yoluna devam ettiğini bildirdi.

Stokartı Kurucusu Ömer Gökçek de, “Şirketlerin depolarında uzun süre kalan stok ve varlıklar için ‘global Pazar’ yaratmak amacıyla kurduğumuz dijital platform Stokartı ile hem şirketlerin kaynak israfına engel olmayı hem de alıcıların tedarik sıkıntısı yaşadığı ürünlerle firmaları buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.