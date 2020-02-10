10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan, grubun 12 banka ile geçen sene tamamladığı 2.3 milyar Euro tutarındaki kredi yapılandırmasında, faizin mevcut piyasa koşullarına uygun güncellenmesi için yeniden bankalarla görüştüklerini söyledi.
Reuters'ın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Akhan, "Bankalara talebimizi ilettik, yazılı sözlü görüştük bankaların bu konudaki yaklaşımı oldukça olumlu, sanıyorum çok kısa zamanda görüşmelerimizi sonuçlandıracağız" dedi.
Akhan, "Buna yeniden yapılandırma demeyelim, yapılandırma içindeki bir öge. Geçen yılki piyasa koşullarında belirlenen faizlerin bugünkü piyasa koşullarına uyarlanması ve ona uygun hale getirilmesi" dedi ve ekledi:
"Doğuş Grubu olarak geçen yıl 31 Mayıs itibarıyla 12 banka ile imzaladığımız yapılandırma veya bizim deyimimizle refinansman sözleşmemizde takvimlenmiş ödeme planına uygun hareket ediyoruz. Ödemelerimiz için o dönemki piyasa faizlerine paralel bir faizlendirme yapılmış idi haliyle. Biz şimdi düşen faiz ortamında tamamıyle mevcut piyasa faiz koşullarına uygun, ona paralel bir faizlendirme için bankalarımızla görüşüyoruz."
'KISA ZAMANDA SONUÇLANDIRACAĞIZ'
Bankaların bu konudaki yaklaşımlarının oldukça olumlu olduğunu ifade eden Akhan, "Bankalara talebimizi ilettik, yazılı sözlü görüştük bankaların bu konudaki yaklaşımı oldukça olumlu, sanıyorum çok kısa zamanda görüşmelerimizi sonuçlandıracağız" dedi.
Borç yapılandırması kapsamında yapılan ve yapılacak olan varlık satışları ile ilgili soruya da Akhan, "2018'den bugüne kadar 1.1 milyar Euro civarında varlık satışı gerçekleştirdik. Tahmin ediyorum bu sene de bu rakama paralel bir ivmeyi yakalayacağız. Bu satışların hepsi banka borçlarına gidecek. Ağırlıklı yurtdışı assetlerimiz (varlıklarımız) olmak üzere satış görüşmelerini sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.
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