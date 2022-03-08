"Herkes kendi işine baksın!"

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Önceki gün Levent'teki bir stüdyoda gerçekleşen klip çekimiyle yeni şarkısını taçlandıran Doğuş, kaptan kıyafeti giydi.

"Geçmicek' isimli şarkısı ile Tarkan'a atıfta bulundu." yorumlarını da beraberinde getiren Doğuş konuyla ilgili konuştu.

"HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN!"

Şarkıcı, "Olabilir ya da olmayabilir. Bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Yapılan yorumları saygıyla karşılıyorum fakat çok önceden zemini hazırlanmış bir şarkı bu. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97'den beri bu böyle. Bence herkes kendi işine baksın!" dedi.

Yakın zamanda müzikseverlerle buluşacak olan şarkı, yayınlanmadan Trend Topic listesine girerek, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.