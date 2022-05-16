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Şarkıcı Doğuş ile eşi Xosqedem Hidayetqizi, çocukları Ada ve Arın için Azerbaycan'da doğum günü partisi düzenlendi.

Baba olduğu için çok şanslı olduğunu her defasında dile getiren Doğuş, basın mensuplarıyla sohbet etti.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BÜYÜYORLAR"

Doğuş, "Gözümün önünde büyüyorlar. Aile gerçekten insan hayatında çok önemli bir kavram. Eşim ve çocuklarım iyi ki hayatımda. Arda ve Arın için mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum." dedi.