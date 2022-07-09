Doğum gününü yeni şarkısıyla kutladı

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Yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği "Sayamadım" adlı şarkının klibi Alanya'da iki günde çekilirken,renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşına basan Doğuş, doğum gününü de "Sayamadım" isimli yeni şarkısıyla kutladı.

Konuyla alakalı konuşan Doğuş, "Yine çok beğenileceğine inandığım bir çalışmaya imza attık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Buradan doğum günümü kutlayan hayranlarıma da seslenmek istiyorum. Bu şarkım benden onlara hediye olsun. Yaş 48 oldu. Zaman nasıl geçti sayamadım..." dedi.