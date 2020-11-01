"Ev diye belirlediğimiz eski bir fabrikaya gidecektik. Tam oraya giderken bir araba yaklaştı ve 'gençler nereye gidiyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'eve gidiyoruz amca' dedim. Arabanın kapısını açarken tekme attım. O esnada hepimiz kaçıştık, ben de kaçarken biri benim peşime düştü. O hızla koşarken kolumda bir acı hissettim, beni vurmuş. Kurşun sıyırmış kolumdan."