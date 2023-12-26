Doğuş 'Babam' şarkısını kliplendirdi

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Doğuş, yeni şarkısı 'Babam'ı Hayrettin Güneş prodüktörlüğü ve yönetmenliğinde kliplendirdi. Şarkının klibi Antalya'nın Kemer ilçesinde çekildi.

Çekimler sırasında duygularını dile getiren Doğuş, "Babam' şarkısı benim için çok önemli bir şarkı. Bildiğiniz üzere baba duygusunu çok tatmamış bir çocukluk geçiren biri olarak kelimeleri yazıya döküp notalarla birleştirdim. Bir çocuğun yokluğunda eksik yanlarından biridir 'Baba' karakteri. Ben de çocukluğumda hep eksiktim. Yıllar sonra kısa bir süreliğine bu eksikliği kapatabilsem de içimde hep yara olarak kalmıştır bu konu... Yıllardır yapmak istediğim şarkıyı şimdi sevenlerimin ve müzik severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyoruz. Umarım onlar da bu şarkıyı çok sevecekler" dedi.

Doğuş'un 'Babam' isimli şarkısı 12 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak.