İnsan elinin dokunmadan doğal olan bu güzelliklere çok fazla ilgi oluyor. Bayramda iğne atsanız yere düşmez öyle kalabalık oluyor. Nevşehir’e ulaşamayız ama Doğunun da Kapadokya’sı burası diyebilirim. Balonlarımız eksik onlar da olacak” diye konuştu.