24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güvenlik güçlerinin doğu illerinde terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlarla sağlanan huzur ve güven ortamı, bölgede turizm sektörünün de gelişmesine önemli katkı sundu.
AA'nın haberine göre terör olaylarının sona erdiği, saklı kalan güzelliklerin yeniden keşfedildiği bölgede yürütülen tanıtım çalışmaları, iç turizmde son zamanların en hareketli sezonlarından birinin yaşanmasını sağladı.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi ve doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajıyla bölgenin önemli merkezleri arasında bulunan Van'da da turizmciler, huzurun sağlanması ve bölgeye ilginin artmasıyla en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor.
Tur kapsamında geldikleri Van'da, Urartular'dan bugüne ulaşan kalelerde, Akdamar Kilisesi ve camilerde kadim bir tarihe tanıklık eden binlerce turist, Muradiye Şelalesi'nde serinleyip Van Gölü sahillerinde gün batımını izleyerek günün yorgunluğunu atma imkanı buluyor.
Üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalini görüntüleyen, renkli gözleri, pamuk gibi tüyleriyle insanları kendine hayran bırakan Van kedilerini seven turistler, yaptıkları alışveriş sayesinde de kent ekonomisine katkı sağlıyor.
"HUZUR VE GÜVEN TURİZME YANSIDI"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, kadim tarihiyle bölgenin en önemli illerinden Van'da bu yıl yoğun bir sezon geçirdiklerini söyledi.
Aktuğ, özellikle Ramazan Bayramı tatili boyunca otellerde yer kalmadığını, ziyaretçileri misafirhane ve pansiyonlarda ağırladıklarını belirtti.
Van'a gelen yabancı turistlerin yüzde 90'ının İranlılardan oluştuğunu anlatan Aktuğ, kapı giriş harçlarının artması ve İran ekonomisindeki sıkıntıların, yabancı turist sayısında azalmaya neden olduğunu söyledi.
Bu açığı yerli turistle kapattıklarını vurgulayan Aktuğ, şunları kaydetti:
"Önceki yıllarda eşit düzeydeydi ancak son dönemlerde Van'a gelen turist sayısında yerliden yana artış var. Bunun en önemli nedeni memleketimizdeki huzur ve güven. Turizmde en önemli faktör kentin güvenilir olması. Kent ne kadar güzel olursa olsun güvenli değilse, insanların kafasında soru işaretleri varsa tercih edilmiyor. Son zamanlarda kentin ve bölgenin huzur ile güveni Türkiye geneline yansıdı. Van'da yapılan etkinlikler, tanıtım çalışmaları ve insanların memnun ayrılması, turizme olumlu katkı sağladı. Fuarlara katıldık, insanlara Van'ı, güzelliklerini anlattık."
"İLİMİZİ ZİYARET EDEN TURİST SAYISI 350 BİNLERİ BULDU"
Aktuğ, "5 aylık verilere bakıldığında, resmi rakamlara göre ilimizde 250 bin turist konakladı. Bunun 162 bini yerli, 68 bini de yabancı. Ancak son zamanlarda sayıları artan rezidanslara, kiralık konutlara gelen turistler kayıt dışı kalıyor. Bunlar da eklendiğinde ilimizi ziyaret eden turist sayısının 350 binleri bulduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!