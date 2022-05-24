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Doğumunun 100'üncü yılında anılıyor

İtalyan yönetmen, senarist ve şair Pier Paolo Pasolini, doğumunun 100'üncü yıl dönümünde film gösterimleri ve sergiyle anılıyor

24.05.2022 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
Doğumunun 100'üncü yılında anılıyor
Sergiyle anılıyor
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AA

Sinematek/Sinema Evi'nin hazırladığı toplu film gösteriminin ardından Pier Paolo Pasolini'yi konu alan fotoğraf sergisi açıldı.

Sinematek/Sinema Evi'nde Pasolini filmleri 3 Temmuz'a kadar izleyicilerle buluşurken, "Pasolini'nin Kapadokya'sı: Bir Yönetmenin Vizyonu ve Yansımaları" adlı sergi, 12 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Sergide, 1969 yapımı 'Medea' filminin Kapadokya setinde Mario Tursi tarafından çekilen fotoğraflar yer alıyor. Küratörlüğünü Tiziana Appetito, Flaminia Agnusdei Pensi ve Rosa Valentina Raffaele'nin yaptığı sergide, Pasolini'nin sanatsal bakış açısı ile Kapadokya'nın kayalık manzaraları arasındaki ilişki irdeleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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