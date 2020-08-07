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Siirt’in Kurtalan ilçesinde dördüncü çocuğuna hamile olan 33 yaşındaki Emine Erbek, doğum için Batman’da özel bir hastaneye geldi. Sezaryenle bebeğini dünyaya getiren kadın kendine gelemedi.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, narkozun etkisi ile uyanmadığı söylenen Emine Erbek, bir gün sonra hayatını kaybetti. Hiçbir sağlık sorunu olmayan eşinin hastane hatası nedeniyle öldüğünü iddia eden Özcan Erbek hastaneye hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşinin ihmal kurbanı olduğunu öne süren Özcan Erbek “Epikriz raporu almak için hastaneye başvurduk. Hastane yetkilileri 'savcı ile gelin' dedi bize. Tehditvari ve olayı örtbas etmek için çaba sarf ettiler. Sağlık Bakanlığı'na ve yetkili makamlara sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkanının canı yanmasın” dedi.

"DÖRT ÇOCUĞUMLA TEK BAŞIMA KALDIM"

Eşinin yürüyerek gittiği hastaneden cansız bedeninin verildiğini belirten Erbek “Eşimin durumunun iyi olduğunu ve verilen narkozun etkisiyle henüz uyanmadığı söylendi. Ameliyat esnasında, ekibin kontrolü kaybettiği gerçek. Bu esnada farklı hastanelerden doktorlar çağrıldı. Bu doktorlar bize ameliyat esnasında eşimin kalbinin durduğunu ve akciğerde sönme olduğunu, bu sebeple bitkisel hayata girdiğini söylediler.

Eşim daha sonra farklı bir hastaneye sevk edildi. Eşim yoğun bakımda kaldı ancak yaşama tutunamadı. Kurban Bayramı'nın birinci günü yaşam mücadelesini kaybetti. Dört çocuğumla tek başıma kaldım. Annem yeni doğan çocuğuma bakıyor. Ben ise diğer çocuklarıma bakıyorum. Eşimin sağlık sorunu yoktu. Ben bunun takipçisi olacağım, hukuki tüm işlemleri yapacağım. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum” diye konuştu.