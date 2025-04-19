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        Haberler Bilgi Ekonomi DOĞUM YARDIMI ÖDEME TARİHİ 2025: Bakan Göktaş açıkladı! 1500 ve 5000 TL’lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?

        Doğum yardımı ödeme tarihi 2025: 1500 ve 5000 TL'lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?

        Aile Yılı'nda hayata geçirilen desteklerden biri olan doğum yardımı için beklenen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ilk ödeme tarihini duyurdu. Ödeme tutarı ve süresi 1., 2. ve 3. çocuk için değişkenlik gösteren yardım, annelerin hesaplarına yatırılacak. Peki, 1500 ve 5000 TL'lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:00
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen doğum yardımı ilk ödeme tarihi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödeme tutarı ve süresi çocuk sayısına göre değişen doğum yardımının hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Yardım kapsamında 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1500 TL, üçüncü çocuğa aylık 5 bin TL destek verilecek. Peki, 1500 ve 5000 TL’lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?

        • 2

          DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı.

          Bakan Göktaş, "Doğum Destek Sistemi kapsamındaki ilk ödemeleri Mayıs ayında annelerin hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

          Ödemeler, annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacak.

        • 3

          DOĞUM YARDIMI NE KADAR, 1., 2., 3. ÇOCUK İÇİN DOĞUM PARASI KAÇ TL?

          Doğum yardımı 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

          1. çocuk için tek seferlik 5.000 TL, 2. çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL, 3. ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5.000 TL destek ödemesi yapılacak.

        • 4

          "EN ÇOK BAŞVURU İLK ÇOCUK İÇİN"

          Bakan Göktaş, başvuruları 8 Nisan'dan itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlayan doğum yardımına yaklaşık 170 bin başvuru aldıklarını açıkladı.

          Bakan Göktaş, "Birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında, başvuru sayımız ise 51 bin 128 oldu." diye konuştu.

          3'üncü çocuk başvuru oranının da yüzde 18 olduğunu ve 29 bin 879 ailenin başvurduğunu dile getiren Bakan Göktaş, "3 artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında. 15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan." bilgisini verdi.

        • 5

          DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Doğum yardımı başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.

          e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden başvuru konusunda destek alabilirler.

          DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          Doğum yardımı için herhangi bir ön koşul aranmıyor.

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağını açıklamıştı.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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