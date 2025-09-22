Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 1 Ocak 2025 sonrasında doğan çocuklar için başlattığı doğum yardımı desteği Eylül ayında da devam ediyor. Bu kapsamda; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca her ay bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl süresince aylık 5 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Peki, Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? İşte 2025 Eylül ayına ilişkin doğum yardımı ödemeleriyle ilgili güncel bilgiler…