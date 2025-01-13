Doğum yardımı ne kadar oldu? İşte çocuk başına yapılacak ödeme miktarı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Önceleri deprem bölgelerinde başlayan 150 bin TL faiziz evlilik kredisi uygulamasının 81 ilde başlayacağını ve doğum yardımlarının artırıldığını açıkladı. Peki, 2025 doğum yardımı ne kadar oldu? İşte, detaylar..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu ve "2025 yılını aile yılı ilan ettik. 2025 aile yılı kapsamında birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz." dedi. Bu kapsamda yeni yılda uygulanacak evlilik ve ebeveynlik teşvik düzenlemelerini açıkladı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri...
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2025 DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan yeni yılda doğum yardımlarını yükselttiklerini açıkladı ve şunları söyle;
"Bu yıl doğum yardımlarımızı da artırıyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca 2. çocuk için her ay 1500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklar için 5 bin lira çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. 2 ve diğer çocuklar için vereceğimiz çocuk yardımlarını annelerin hesaplarına yatıracağız."
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AİLE VE GENÇLİK FONU 81 İLDE
"2025 yılını aile yılı ilan ettik. 2025 aile yılı kapsamında birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz. 14-28 Mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'nu deprem bölgemizde başlatmıştık. Evliliğe ilk adım atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteğini 81 ilin tamamında uygulamaya alıyoruz."
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