Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde doğum yapmakta güçlük çeken kedi, yapılan sezaryenle 3 sağlıklı yavru hayata getirdi.
AA'nın haberine göre bir süre önce hizmete giren can dostlarımızın 5 yıldızlı yuvası olan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk sezaryen yapıldı.
ALO 153 Çağrı Merkezi'ni gece 23.00’te arayan hayvansever, sokakta gebe bir kedinin olduğunu bildirmesi üzerine Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.
Hayvan ambulansı ile Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilen kediye yapılan ilk müdahalenin ardından kedinin güç doğum yaşadığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı başarılı sezaryen operasyonuyla kedi 3 sağlıklı yavru hayata getirdi.
BUNLAR BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ
Veteriner Hekim Hasan Korkmaz, yeni doğan 3 kedinin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Merkezde bulunan modern ekipmanlarla operasyonu yaptıklarını ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:
“Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra kuvöze aldık, aşı ve bakımlarını da tamamladık. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. 3 yavrumuzu sahiplendik, bunlar bizim göz bebeğimiz, barınağımızın maskotu olacak.”
HAYVAN BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
Yeniden modern bir şekilde dizayn edilen 17 bin 54 metrekarelik merkezde, can dostların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenecek tam teşekküllü ameliyathane ve laboratuvar bulunuyor.
Laboratuvar biriminde ultrason, kan sayım ve röntgen işlemlerinin gerçekleştirilebileceği yeni yuvada, 51 köpek kulübesi, kedi evi, büyükbaş hayvan barınağı ve idari bina yer alıyor.
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